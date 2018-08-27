Мэр Риги лишился своего поста через три недели после избрания

Избранный мэром Риги 30 мая Дайнис Турлайс, вынужден был покинуть свой пост уже 20 июня, сообщает «Sputnik.Латвия».

Турлайс не смог получить вотум доверия в Рижской думе.

За отставку нового градоначальника проголосовал 31 депутат из 60.

Вопрос об отстранении Турлайса с поста мэра Риги был поднят представителями оппозиции после разговора с ним о будущем парламента столицы Латвии, пишет издание.

Как отмечает газета «Известия», Турлайс сменил на посту мэра Нила Ушакова, который стал депутатом Европарламента. Примечательно, что Турлайс является членом партии «Честь служить Риге» (ЧСР), которая входит в состав правящей коалиции в столичной думе. Кроме нее в коалицию входит выступающая в поддержку русскоязычных жителей партия «Согласие», лидером которой является Ушаков.

По информации «Интерфакса», разногласия в коалиции начались несколько месяцев назад, когда мэр Нил Ушаков и вице-мэр Андрис Америкс (ЧСР) объявили об участии в выборах в Европарламент.

Агентство напоминает, что, если в течение двух месяцев в Риге не будет избран новый мэр, парламент будет вправе инициировать роспуск думы.

Ранее сообщалось, что предложение о сносе установленного в Риге памятника освободителям не встретило понимания у мэра города Дайниса Турлайса. Он напомнил, что мемориальный комплекс находится под защитой международного договора между Латвией и Россией, который предусматривает взаимное сохранение мемориалов и мест массовых захоронений.

