В Подмосковье арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

Суд арестовал бывшего начальника отделения подмосковной полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Он обвиняется в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ, сообщила ТАСС представитель областного ГСУ СК РФ Ольга Врадий.

Экс-глава ОНК МУ МВД России «Раменское» также обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия, приводит агентство слова Врадий.

По ходатайству следователя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что экс-главу СК по Волгоградской области генерал-лейтенанта Михаила Музраева арестовали по делу о попытке покушения на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Музраеву инкриминируется статья о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.