«Конструктивный режим и усиление блогеров»: итоги «Прямой линии» с Путиным

В Москве завершилась очередная «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Общение главы государства с народом длилось почти пять часов. Путин ответил на самые острые вопросы, которые касались экономики, социальной сферы, внешней политики и проблем экологии.

«Прямая линия» прошла в очень спокойном и конструктивном режиме, отметил в интервью «Ридусу» политолог Олег Матвейчев.

Очень многие люди провоцировали президента на очень резкие и популистские решения: давайте это отменим, давайте то отменим, давайте здесь накажем, зарплату чиновникам давайте снизим. Но Путин дал разумные ответы и разъяснения о том, что на эмоциях принимать решения ни в коем разе нельзя, с каждым случаем надо разбираться отдельно, — подчеркнул эксперт.

По итогам общения с Путиным у большинства россиян сложится впечатление, что у власти всё под контролем, проблемы решаются, а катастрофической ситуации в стране не наблюдается, уверен Матвейчев.

«Владимир Путин продемонстрировал конструктивный оптимизм. Чувствуется большая нацеленность власти на решение конкретных проблем», — заключил политолог.

Некоторые россияне раскритиковали участие блогеров в «Прямой линии». К примеру, к лагерю недовольных таким форматом присоединилась член СПЧ, публицистка Екатерина Винокурова:

Политолог Анна Федорова полагает, что практика привлечения популярных блогеров к участию в «Прямой линии» будет продолжена:

Да, много блогеров. И еще больше будет, потому что поколение смартфонов постепенно сменяет поколение телевизоров.

Федорова обратила внимание на ситуацию, связанную с вопросом 15-летней Кати Адушкиной: видеоблогерша подняла тему ухудшения экологии, после чего в соцсетях стали появляться язвительные публикации о том, что Адушкина никогда раньше не задавалась подобными вопросами.

Не понимаю хихиканья над блогершей Адушкиной. Типа «она раньше про мусор не думала». Ну и что. Никто не родился со всеми правильными мыслями в голове. Вообще экология — тема во многом молодежная, мы в школе думали об этом значительно меньше, это глобальный тренд. Кто за zero waste, за раздельный сбор? Да в первую очередь юные люди. Это растущая тема, — подчеркнула Федорова.

Такой же позиции придерживается и политолог Алена Август:

Блогеры и ориентация молодежи на мнение блогеров, фолловеров у которых — бесчисленные миллионы, это та реальность, в которой мы живем. Участие блогеров в «Прямой линии» — это обращение к молодому поколению, чтобы они видели, что доступ есть: вот ваши лидеры, такие они задают вопросы, а так отвечает на них глава государства, — сказала Август в беседе с «Ридусом».

По словам эксперта, общение с популярными в Рунете деятелями и для президента было своего рода тестом на умение работать с молодой аудиторией, «которая совершенно не похожа на старшее поколение».

«Нужно понимать, что каждый блогер — это еще и миллионы его фолловеров, которые будут смотреть „Прямую линию“, например, в YouTube-каналах. Если таким образом можно достучаться до молодежи — это здорово», — заключила Август.