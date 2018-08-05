Из «китовой тюрьмы» вывезли двух косаток и шесть белух

В рамках мероприятий по выпуску животных в естественную среду обитания из «китовой тюрьмы» в бухте Средней Приморского края вывезли двух косаток и шесть белух.

Как сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), они были погружены на транспорт, а выпустить их планируется в Охотском море в районе Шантарских островов.

«Животные были успешно погружены, и мы рассчитываем, что они будут доставлены в целости и сохранности», — цитирует «Интерфакс» директора ВНИРО Кирилла Колончина.

Чтобы следить за их перемещением после выпуска в естественную среду, ученые установят на косатках специальные спутниковые метки.

В транспортировке животных участвуют 70 человек, включая тренеров, ученых, ветеринарных врачей и обслуживающий персонал. Состояние каждого из животных будут постоянно контролировать два специалиста, пишет агентство.

Отмечается, что это первый в мире опыт реадаптации и транспортировки животных с целью их выпуска в естественную среду.

Напомним, летом — осенью 2018 года четыре российские компании отловили 11 белух и 90 косаток, которых содержали в бухте Средней для последующей продажи в китайские океанариумы. Прокуратура Приморского края провела проверку после сигналов зоозащитников и 15 ноября того же года признала отлов незаконным. На китов был наложен арест.

В феврале нынешнего года президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам решить этот вопрос как можно скорее. Тогда же известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо призвал подписать петицию об освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средней Приморского края.



Как сообщал «Ридус», в мае генеральный директор компании-отловщика «Афалина» Алексей Решетов отказался выпускать на волю косаток, находящихся в «китовой тюрьме», заявив, что все животные являются его собственностью.