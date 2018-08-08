Возбуждено дело после смерти девочки, которую отказались госпитализировать
- 20 июня 2019, 15:07
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Следствие возбудило уголовное дело в связи со смертью в Москве годовалой девочки, которую врачи отказались госпитализировать.
По данным следствия, вечером в субботу, 15 июня, у ребенка поднялась высокая температура.
Родители вызвали скорую помощь, однако приехавшие медики не стали госпитализировать девочку. Через непродолжительное время она умерла.
В настоящее время следователи допрашивают медиков, назначена судмедэкспертиза, сообщается на сайте регионального СК РФ.
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