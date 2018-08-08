Возбуждено дело после смерти девочки, которую отказались госпитализировать

Следствие возбудило уголовное дело в связи со смертью в Москве годовалой девочки, которую врачи отказались госпитализировать.

По данным следствия, вечером в субботу, 15 июня, у ребенка поднялась высокая температура.

Родители вызвали скорую помощь, однако приехавшие медики не стали госпитализировать девочку. Через непродолжительное время она умерла.

В настоящее время следователи допрашивают медиков, назначена судмедэкспертиза, сообщается на сайте регионального СК РФ.