Малолетние вандалы разрушили десятки памятников на кладбище в Приморье

В селе Спасское Приморского края вандалы разбили более пятидесяти кладбищенских надгробий, сообщает kp.ru.

Старое кладбище они выбрали, потому что там нет камер наблюдения.

Тем не менее их все равно нашли. Полиция выяснила, что погром учинили трое школьников 2003, 2005 и 2007 годов рождения.

Подросткам было абсолютно все равно, на чьих могилах стояли надгробные плиты. Главное, чтобы памятник можно было легко уронить.

Старший из подростков окончил восьмой класс и уже состоит из-за краж на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Он живет в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Двое других злоумышленников оказались братьями из многодетной семьи.

В полиции дети сознались в содеянном. Они рассказали, что громили памятники безо всякого злого умысла, им просто захотелось поразвлечься, отмечает издание.

В связи с тем, что подростки несовершеннолетние, из нельзя привлечь к уголовной ответственности.

Тем не менее родителей младших вандалов привлечены к ответственности по статье «Неисполнение родителями и иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей».

В настоящее время рассматривается вопрос о направлении в суд материалов для помещения 15-летнего подростка в спецучилище закрытого типа, а двоих других участников погрома — в Центр временного содержании несовершеннолетних правонарушителей, сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.