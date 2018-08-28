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В Подмосковье подросток ранил ножом полицейского

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© youtube.com

© youtube.com

В подмосковном Фрязино 17-летний подросток нанес ножевое ранение сотруднику уголовного розыска во время проверки удостоверения личности.

По версии следствия, во дворе жилого дома полицейские остановили двух подростков по подозрению в причастности к совершенному ранее преступлению и попросили предъявить документы.

Однако молодые люди начали оказывать правоохранителям сопротивление, а один из них нанес оперуполномоченному удар ножом в область брюшной полости.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Сотрудник полиции госпитализирован, сообщается на сайте регионального СК РФ.

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