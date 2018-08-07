В Москве открылись четыре новые станции метро

В столице открылись четыре новые станции Сокольнической линии метро, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

На юге красной ветки появились станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Церемонию открытия провел столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Сегодня запускаем очень важный проект строительства метро до Коммунарки», — приводит агентство слова мэра Москвы.

Общая протяженность нового участка метро составляет примерно 12 километров.

Большая его часть проходит по земле, а один участок — в створе автомагистрали «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе».

Отмечается, что совмещенный автомобильный и метротоннель, расположенный на пересечении нового участка метро и Калужского шоссе, построен в столице впервые.

Станции «Филатов луг» и «Прокшино» — наземные, а «Ольховая» и «Коммунарка» находятся под землей. Наземные станции закрыты металлическим навесом аэродинамической формы.

В связи с открытием новых станций подземки Собянин вручил награды метростроителям.