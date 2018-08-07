В Москве открылись четыре новые станции метро
- 20 июня 2019, 12:14
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице открылись четыре новые станции Сокольнической линии метро, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
На юге красной ветки появились станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
Церемонию открытия провел столичный градоначальник Сергей Собянин.
«Сегодня запускаем очень важный проект строительства метро до Коммунарки», — приводит агентство слова мэра Москвы.
Общая протяженность нового участка метро составляет примерно 12 километров.
Большая его часть проходит по земле, а один участок — в створе автомагистрали «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе».
Отмечается, что совмещенный автомобильный и метротоннель, расположенный на пересечении нового участка метро и Калужского шоссе, построен в столице впервые.
Станции «Филатов луг» и «Прокшино» — наземные, а «Ольховая» и «Коммунарка» находятся под землей. Наземные станции закрыты металлическим навесом аэродинамической формы.
В связи с открытием новых станций подземки Собянин вручил награды метростроителям.
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