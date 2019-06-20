найти ×
   
  • USD -0.59
    63.39
  • EUR -0.09
    71.55
СохранитьСохранено0
×

001711

Больше половины россиян не пойдут в отпуск этим летом

Small default
© ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин

© ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин

Более половины граждан России — 52% — не пойдут в отпуск летом 2019 года, следует из данных опроса, проведенных сервисом Rabota.ru.

Около трети россиян — 32% — останутся этим летом без отпуска, так как недавно устроились на работу, 15% респондентов — из-за нехватки финансов.

Еще 14% опрошенных отметили, что не могут оставить летом рабочие дела, поэтому пойдут в отпуск в другое время года.

Кроме того, каждый десятый россиянин рассказал, что не хочет из-за отпуска терять в заработке.

Были и другие, не так уж часто встречающиеся причины отказать себе в летнем отдыхе.

Так, 7% респондентов надеются получить вместо отпуска денежную компенсацию, 6% не могут найти себе замену на время отдыха, а 3% отметили, что в их компаниях не принято уходить в отпуск, сообщает ФАН.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
123120432читать позжечитаю позже
Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
464051217читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

512719922читать позжечитаю позже

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F103 марта

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

7295025читать позжечитаю позже