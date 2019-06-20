Больше половины россиян не пойдут в отпуск этим летом

Более половины граждан России — 52% — не пойдут в отпуск летом 2019 года, следует из данных опроса, проведенных сервисом Rabota.ru.

Около трети россиян — 32% — останутся этим летом без отпуска, так как недавно устроились на работу, 15% респондентов — из-за нехватки финансов.

Еще 14% опрошенных отметили, что не могут оставить летом рабочие дела, поэтому пойдут в отпуск в другое время года.

Кроме того, каждый десятый россиянин рассказал, что не хочет из-за отпуска терять в заработке.

Были и другие, не так уж часто встречающиеся причины отказать себе в летнем отдыхе.

Так, 7% респондентов надеются получить вместо отпуска денежную компенсацию, 6% не могут найти себе замену на время отдыха, а 3% отметили, что в их компаниях не принято уходить в отпуск, сообщает ФАН.