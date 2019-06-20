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На дорогах Москвы началось тестирование беспилотных автомобилей

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© Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

© Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

На столичных дорогах общего пользования началось тестирование беспилотных автомобилей, сообщает пресс-служба «Яндекса».

Компания вывела первые пять машин, еще несколько десятков автомобилей ждут разрешения.

До конца года планируется вывести на столичные дороги около 100 беспилотных автомобилей.

В компании отметили, что эксперимент с беспилотниками проходит на всей территории Москвы.

Предполагается, что беспилотные автомобили в первую очередь будут протестированы по таким основным направлениям, как вылетные магистрали, МКАД и ТТК.

Кроме того, беспилотники проедут по столичным спальным районам Ясенево, Бутово и Коммунарка, а также в центре Москвы.

Как сообщал «Ридус», летом прошлого года беспилотник «Яндекса» попал в аварию.

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