На дорогах Москвы началось тестирование беспилотных автомобилей
- 20 июня 2019, 11:10
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На столичных дорогах общего пользования началось тестирование беспилотных автомобилей, сообщает пресс-служба «Яндекса».
Компания вывела первые пять машин, еще несколько десятков автомобилей ждут разрешения.
До конца года планируется вывести на столичные дороги около 100 беспилотных автомобилей.
В компании отметили, что эксперимент с беспилотниками проходит на всей территории Москвы.
Предполагается, что беспилотные автомобили в первую очередь будут протестированы по таким основным направлениям, как вылетные магистрали, МКАД и ТТК.
Кроме того, беспилотники проедут по столичным спальным районам Ясенево, Бутово и Коммунарка, а также в центре Москвы.
Как сообщал «Ридус», летом прошлого года беспилотник «Яндекса» попал в аварию.
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