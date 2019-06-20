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На Украине умер избитый журналист, не приходя в сознание

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© facebook.com

© facebook.com

На Украине умер, не выходя из комы, избитый в начале мая журналист Вадим Комаров, сообщил на своей странице в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Он отметил, что основная версия покушения на журналиста — его профессиональная деятельность.

Томиленко подчеркнул, что в настоящее время физическая агрессия в отношении журналистов на Украине находится на недопустимо высоком уровне, а безнаказанность провоцирует новые преступления.

Национальный союз журналистов продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова. Продолжаем требовать реальной, а не декларативной защиты прав украинских журналистов, — написал глава НСЖУ.

Журналиста избили 4 мая в центре областного центра Черкассы. Неизвестный напал на Комарова на улице, после чего скрылся с места происшествия.

У журналиста диагностировали черепно-мозговую травму, он находился в больнице в состоянии медицинской комы. Комарову провели две операции, сообщает украинское агентство УНИАН.

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