В России в два раза сократилось число работающих пенсионеров

В России за последние три года почти в два раза сократилось число работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости.

Такие данные приводит Аналитический центр НАФИ.

Так, если на 1 января 2016 года в стране было около 40% работающих пенсионеров, то на начало 2019 года их число составило 23,4%.

По мнению специалистов, причина резкого уменьшения работающих пенсионеров напрямую связана с решением правительства перестать индексировать им пенсию с 2016 года.

Эксперты отмечают, что если в 2013 году отношение средней пенсии к прожиточному минимуму составляло 165,4%, то в 2015 году оно сократилось до 150,5%.

Правда, по данным аналитиков, в 2016—2018 годах произошло некоторое улучшение ситуации.

При этом отмечается, что пенсии составляют главный, но не единственный источник доходов пенсионеров.

В 2017 году Росстат провел выборочное исследование в домашних хозяйствах, состоящих из пенсионеров, отмечает ФАН.

По данным ведомства, пенсии и другие социальные выплаты составляли 51,8% их доходов, в то время как 39,3% были доходами от трудовой деятельности. При этом помощь родственников пенсионерам оказалась мизерной частью их доходов.

Как сообщал «Ридус», летом прошлого года министр финансов России Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации, заявил, что правительство по-прежнему не планирует индексировать пенсионные выплаты работающим пенсионерам.

Несмотря на данные аналитического центра, несколько дней назад Минтруд сообщил, что в России продолжает работать каждый пятый пенсионер.

