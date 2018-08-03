Православный бизнесмен Бойко-Великий задержан по уголовному делу

Основатель группы компаний «Вашъ финансовый попечитель» и владелец агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении 500 тысяч долларов из банка «Кредит-экспресс». Следственный комитет предъявил ему соответствующее обвинение.



«Его обвиняют в хищении в 2014 году 500 тысяч долларов со счета в банке „Кредит- экспресс“. Виновным он себя не признает — между ним и потерпевшим был договор займа, который он погасил, о чем имеется нотариально заверенные расписки», — заявил РИА Новости адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.

Аверьянов подчеркнул, что уголовное дело не имеет отношения к возглавляемым Бойко-Великим компаниям. Тем не менее, по данным источников РБК, в компаниях «Электроника на Пресне», «Русское молоко» и «Вашъ финансовый попечитель» прошли обыски.

Вместе с Бойко-Великим были задержаны председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и ряд других лиц. Уголовное преследование в отношении себя Бойко-Великий, по словам адвоката, расценивает «как преследование за его гражданскую у патриотическую позицию» и считает его незаконным.

Ранее у Бойко-Великого уже были проблемы с законом. В 2007 году предпринимателя, который тогда еще носил фамилию Бойко без приставки Великий, арестовали за мошенническую скупку земель в Рузском районе Подмосковья, однако вскоре он вышел под залог в 50 миллионов рублей. В 2012 году история повторилась, тогда Бойко было предъявлено обвинение по статье «организация преступного сообщества», но он вновь сумел остаться на свободе.



Бойко-Великий является ярым приверженцем собственной версии православия, почитает за святых Ивана Грозного и Григория Распутина, но находится в сложных взаимоотношениях с Русской Православной Церковью Московского Патриархата. На подконтрольном молокозаводе Бойко-Великий диктует своим подчиненным православные нормы поведения. В 2010 году он предписал всем сотрудникам агрохолдинга «Русское Молоко» повенчаться со своими законными супругами и запретил женщинам делать аборты.

