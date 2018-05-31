Бывший игрок сборной России нашел причину бедности россиян в загранпоездках

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал количество бедных в России.

В интервью Sports.ru он предположил, что виновных в бедности россиян может быть много. «У некоторых мошенники отняли все. У некоторых своя семья отняла», — заявил он.

Кроме того, Булыкин предположил, что россияне могли обеднеть из-за собственной «дурости». «Кто-то кредиты взял под непонятные проценты, чтобы купить себе поездку в Турцию», — привел он изданию такой пример.

По мнению спортсмена, лучше не съездить в Турцию, а вместо этого отправиться на дачу или заработать денег, чтобы избежать кредитного рабства.

Как отмечает News.ru, Дмитрий Булыкин выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за ряд клубов Голландии, Бельгии и Германии, решил баллотироваться в Московскую городскую думу и пообещал никогда не игнорировать обращения москвичей.

За сборную России футболист сыграл 15 матчей, в которых забил семь мячей. Свою спортивную карьеру он завершил в 2016 году.