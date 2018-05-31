найти ×
   
  • USD
    63.98
  • EUR
    71.64
СохранитьСохранено0
×

001590

Бывший игрок сборной России нашел причину бедности россиян в загранпоездках

Small f1a6d446e0
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал количество бедных в России.

В интервью Sports.ru он предположил, что виновных в бедности россиян может быть много. «У некоторых мошенники отняли все. У некоторых своя семья отняла», — заявил он.

Кроме того, Булыкин предположил, что россияне могли обеднеть из-за собственной «дурости». «Кто-то кредиты взял под непонятные проценты, чтобы купить себе поездку в Турцию», — привел он изданию такой пример.

По мнению спортсмена, лучше не съездить в Турцию, а вместо этого отправиться на дачу или заработать денег, чтобы избежать кредитного рабства.

Как отмечает News.ru, Дмитрий Булыкин выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за ряд клубов Голландии, Бельгии и Германии, решил баллотироваться в Московскую городскую думу и пообещал никогда не игнорировать обращения москвичей.

За сборную России футболист сыграл 15 матчей, в которых забил семь мячей. Свою спортивную карьеру он завершил в 2016 году.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
15035994читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
7295025читать позжечитаю позже

главное

|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

123120432читать позжечитаю позже

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР31 мая 2018

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

464051217читать позжечитаю позже