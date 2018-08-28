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Разработчику игр из России Олегу Тищенко вынесли приговор в США

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© vk.com

© vk.com

Американский суд приговорил гражданина России Олега Тищенко к одному году тюрьмы за попытку вывоза из США руководств по летной эксплуатации американского истребителя F-16 и других боевых самолетов.

Однако Тищенко будет депортирован на родину уже 19 июня, поскольку назначенный ему срок заключения он уже отбыл.

Россиянин будет в ближайшее время передан агентам внутренней безопасности, которые отвезут его в международный аэропорт Солт-Лейк для самостоятельной депортации в Россию, сообщили РИА Новости в суде.

Как отмечает агентство, дело на Олега Тищенко было заведено еще в 2016 году, однако детали расследования раскрыли лишь после его задержания в Грузии в начале 2019 года и дальнейшей экстрадиции в США.

По мнению обвинения, россиянин стал обладателем руководств к четырем типам истребителей и затем продавал документацию на eBay покупателям на Кипре, в Японии, Нидерландах и Австралии.

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