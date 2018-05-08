Опрос выявил лучшего исполнителя роли Бэтмена

По итогам опроса, проведенного журналом The Hollywood Reporter, 39% респондентов признали лучшим исполнителем роли Бэтмена Кристиана Бэйла.

Майкл Китон занял второе место с 38%, а Джордж Клуни — третье (19%).

На четвертой и пятой строчках расположились Бен Аффлек (18%) и Вэл Килмер (17%) соответственно.

Кроме того, участникам опроса было предложено выбрать лучшую Женщину-кошку. В итоге победила Холли Берри (42%), опередившая Мишель Пфайффер (41%) и Энн Хатауэй (26%).

Не обошли вниманием и исполнителей роли Джокера. Первое место занял Хит Леджер (60%), второе — Джек Николсон (58%), а третье — Джаред Лето (18%).

У опрошенных также поинтересовались их мнением относительно выбора звезды «Сумерек» Роберта Паттинсона на роль Бэтмена в новой кинотрилогии. В итоге его кандидатуру поддержали 42% респондента в возрасте от 18 до 29 лет, пишет издание. Однако респонденты в возрасте от 30 до 64 лет предпочли Паттинсону его главного конкурента в борьбе за роль — Николаса Холта.