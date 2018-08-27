Жителя Самары осудили на 20 лет за изнасилование и убийство девочки
- 19 июня 2019, 18:47
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Суд признал жителя Самары Николая Захарова виновным в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки и приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Следствием и судом установлено, что преступления обвиняемый совершил 20 июля 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Увидев во дворе дома знакомую ему девочку, Захаров увел ее на территорию заброшенного стадиона, где сначала совершил изнасилование, а затем и убийство. Тело он спрятал там же под бытовым и строительным мусором.
Чтобы отвести от себя подозрения в причастности к совершению преступлений он инициировал поиски девочки и принимал в них активное участие, сообщается на сайте СК РФ.
Как отмечает РИА Новости, тело ребенка с признаками удушения и травмой головы обнаружили на следующее утро. По подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний местный житель, который проживал в соседнем доме от потерпевшей. Мужчина признался в содеянном.
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