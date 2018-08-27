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Жителя Самары осудили на 20 лет за изнасилование и убийство девочки

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© vk.com

© vk.com

Суд признал жителя Самары Николая Захарова виновным в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки и приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что преступления обвиняемый совершил 20 июля 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Увидев во дворе дома знакомую ему девочку, Захаров увел ее на территорию заброшенного стадиона, где сначала совершил изнасилование, а затем и убийство. Тело он спрятал там же под бытовым и строительным мусором.

Чтобы отвести от себя подозрения в причастности к совершению преступлений он инициировал поиски девочки и принимал в них активное участие, сообщается на сайте СК РФ.

Как отмечает РИА Новости, тело ребенка с признаками удушения и травмой головы обнаружили на следующее утро. По подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний местный житель, который проживал в соседнем доме от потерпевшей. Мужчина признался в содеянном.

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