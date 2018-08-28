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В ДТП с автобусом в Челябинской области погибли два пассажира

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© vk.com

© vk.com

В результате аварии с участием рейсового автобуса, бензовоза и катка, произошедшей на трассе М5 «Урал» в Челябинской области, погибли два пассажира.

Госпитализированы три взрослых пассажира, а также ребенок и водитель автобуса.

По предварительной версии, автобус с 12 пассажирами выезжал из Златоуста в Челябинск и столкнулся с бензовозом, приводит «360» сообщение регионального МЧС.

Отмечается, что при столкновения бензовоз не загорелся, а автобус не переворачивался.

По данным регионального МВД, погибли два пассажира автобуса, сидевшие на первых рядах.

Как рассказал находящийся на месте ДТП корреспондент телеканала, на участке дороги, где произошла авария, идут ремонтные работы. От удара автобус отбросило в сторону асфальтоукладчика.

В Сети опубликовано видео с места происшествия.

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