Депутат Рады Тымчук погиб при чистке пистолета

В Киеве погиб депутат Верховной рады от партии «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Антон Геращенко.

По его словам, Тымчук был найден у себя дома со смертельным ранением в голову. Трагический инцидент произошел во время чистки наградного пистолета.

Позже Геращенко отредактировал свой пост в соцсети, написав, что Тымчук был найден у себя дома «со смертельным огнестрельным ранением в голову». Он отметил, что правоохранители изучают все версии произошедшего.

Дмитрий Тымчук — народный депутат Верховной рады Украины VIII созыва, координатор группы «Информационное сопротивление», военный и политический журналист, подполковник ВСУ запаса.