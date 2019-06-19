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Депутат Рады Тымчук погиб при чистке пистолета

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© youtube.com

© youtube.com

В Киеве погиб депутат Верховной рады от партии «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Антон Геращенко.

По его словам, Тымчук был найден у себя дома со смертельным ранением в голову. Трагический инцидент произошел во время чистки наградного пистолета.

Позже Геращенко отредактировал свой пост в соцсети, написав, что Тымчук был найден у себя дома «со смертельным огнестрельным ранением в голову». Он отметил, что правоохранители изучают все версии произошедшего.

Дмитрий Тымчук — народный депутат Верховной рады Украины VIII созыва, координатор группы «Информационное сопротивление», военный и политический журналист, подполковник ВСУ запаса.

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