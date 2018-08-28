Хитрый способ быстро почистить чеснок взбудоражил даже знаменитостей

Микроблогерша из Канады по имени Валентина опубликовала на своей странице в Twitter видеоролик, в котором чистит чеснок. Девушка делает это так легко и быстро, что пользователи пришли в неописуемый восторг и вывели пост в топ, наставив ему 430 тысяч лайков и сделав почти 150 тысяч ретвитов. Валентина использовала миниатюрный ножик и ловкость рук, благодаря которым почистила головку чеснока всего за 25 секунд. В комментариях девушка отметила, что этот способ идеально подойдёт любителям корейской еды.

Как человек, который делает много корейской еды, утверждаю, что это лучший способ получить очищенный чеснок!

Видео посмотрели уже 21 миллион раз. Люди в комментариях восхищаются простотой лайфхака и сокрушаются, что не знали об этом способе раньше.

Ну почему я не узнал об этом раньше! Плачу, когда представляю, сколько чеснока я мог бы почистить за все эти годы, если б знал об этой технике.

Я разрываюсь между острым желанием попробовать это сделать и не менее острым желанием сжечь эту ведьму!

Теперь буду готовить суп с жареным чесноком и пастернаком каждый день, начиная с этого дня!

Я могу есть чеснок на завтрак!

Вот за что я люблю интернет.

Спасибо, добрый незнакомец!

Как свидетельствует количество разных языков в ответах, НИЧТО так не объединяет людей, как еда и удобство!

Я чувствую, как моя жизнь только что изменилась.

Полезный твит канадки заметили и некоторые знаменитости. Американская телеведущая Крисси Тайген (Christine Teigen) впечатлилась способом Валентины и прокомментировала её запись:

ЧТООООООООООООООООООООООО

Сама автор весьма удивилась, что её чесночное видео стало настолько популярным и собрало столь огромное количество просмотров и комментариев, и написала свой шутливый вывод:

Что я узнала на этой неделе: люди ДЕЙСТВИТЕЛЬНО любят чеснок. Это очень тёмное время для любых потенциальных вампиров

А вы как чистите чеснок? Попробуете новый способ?