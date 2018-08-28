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Хитрый способ быстро почистить чеснок взбудоражил даже знаменитостей

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  • 19 июня 2019, 14:39
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Микроблогерша из Канады по имени Валентина опубликовала на своей странице в Twitter видеоролик, в котором чистит чеснок. Девушка делает это так легко и быстро, что пользователи пришли в неописуемый восторг и вывели пост в топ, наставив ему 430 тысяч лайков и сделав почти 150 тысяч ретвитов. Валентина использовала миниатюрный ножик и ловкость рук, благодаря которым почистила головку чеснока всего за 25 секунд. В комментариях девушка отметила, что этот способ идеально подойдёт любителям корейской еды.

Как человек, который делает много корейской еды, утверждаю, что это лучший способ получить очищенный чеснок! 👌

Видео посмотрели уже 21 миллион раз. Люди в комментариях восхищаются простотой лайфхака и сокрушаются, что не знали об этом способе раньше.

Ну почему я не узнал об этом раньше! Плачу, когда представляю, сколько чеснока я мог бы почистить за все эти годы, если б знал об этой технике.
Я разрываюсь между острым желанием попробовать это сделать и не менее острым желанием сжечь эту ведьму!
Теперь буду готовить суп с жареным чесноком и пастернаком каждый день, начиная с этого дня!
Я могу есть чеснок на завтрак!
Вот за что я люблю интернет.
Спасибо, добрый незнакомец!
Как свидетельствует количество разных языков в ответах, НИЧТО так не объединяет людей, как еда и удобство! 😂
Я чувствую, как моя жизнь только что изменилась.

Полезный твит канадки заметили и некоторые знаменитости. Американская телеведущая Крисси Тайген (Christine Teigen) впечатлилась способом Валентины и прокомментировала её запись:

ЧТООООООООООООООООООООООО

Сама автор весьма удивилась, что её чесночное видео стало настолько популярным и собрало столь огромное количество просмотров и комментариев, и написала свой шутливый вывод:

Что я узнала на этой неделе: люди ДЕЙСТВИТЕЛЬНО любят чеснок. Это очень тёмное время для любых потенциальных вампиров 😁

А вы как чистите чеснок? Попробуете новый способ?

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