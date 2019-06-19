Стало известно, сколько времени люди провели в интернете в 2018 году

В 2018 году население планеты провело в интернете суммарно около миллиарда лет, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Коков на международной встрече по вопросам безопасности, сообщает ТАСС.

По словам Кокова, ежемесячно в социальных сетях присутствует более трех миллиардов человек, а среднестатистический пользователь проводит в интернете до шести часов в день.

Замсекретаря Совета безопасности добавил, что в целом в мире активно пользуются интернетом свыше четырех миллиардов человек.

Он также отметил, что около четверти миллиарда жителей планеты подключились к Сети впервые в 2017 году.

Это колоссальные темпы прироста аудитории, — приводит агентство слова Кокова.

Кроме того, он отметил резкое увеличение числа владельцев мобильных устройств.

Так, в прошлом году, по его словам, мобильные телефоны и планшеты появились у 200 миллионов человек.

Коков подчеркнул, что сейчас две трети населения планеты имеют мобильные устройства и возможность пользоваться как интернетом, так и социальными сетями, отмечает ФАН.