Стало известно, сколько времени люди провели в интернете в 2018 году
- 19 июня 2019, 12:31
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В 2018 году население планеты провело в интернете суммарно около миллиарда лет, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Коков на международной встрече по вопросам безопасности, сообщает ТАСС.
По словам Кокова, ежемесячно в социальных сетях присутствует более трех миллиардов человек, а среднестатистический пользователь проводит в интернете до шести часов в день.
Замсекретаря Совета безопасности добавил, что в целом в мире активно пользуются интернетом свыше четырех миллиардов человек.
Он также отметил, что около четверти миллиарда жителей планеты подключились к Сети впервые в 2017 году.
Это колоссальные темпы прироста аудитории, — приводит агентство слова Кокова.
Кроме того, он отметил резкое увеличение числа владельцев мобильных устройств.
Так, в прошлом году, по его словам, мобильные телефоны и планшеты появились у 200 миллионов человек.
Коков подчеркнул, что сейчас две трети населения планеты имеют мобильные устройства и возможность пользоваться как интернетом, так и социальными сетями, отмечает ФАН.
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