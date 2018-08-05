14 фото с протестов в Гонконге, которые показывают менталитет жителей

Гонконг потрясли массовые протесты. На улицу вышли миллионы людей, чтобы заявить своё несогласие с новым законом о возможности экстрадиции подозреваемых на материковый Китай для дальнейшего суда. Гонконг — бывшая британская колония была возвращена китайскому правлению в 1997 году и с тех пор пережила непростые отношения с материком, пытаясь сохранить свой особый статус в соглашении «одна страна, одна система». У Гонконга есть собственное законодательство, свои независимые суды и экономическая система, и местные жители считают, что их права и свободы защищены гораздо лучше, чем в материковом Китае. Пекин по-прежнему контролирует оборону и международные отношения региона и около 20 лет пытается забрать себе контроль над судебной системой.

Выразить свой протест на улицы вышло более 2 миллионов человек, что составляет больше 25% местного населения, и это самые массовые демонстрации за всю историю Гонконга. Глава полуавтономии Кэрри Лам (Carrie Lam) уже объявила, что рассмотрение скандального законопроекта отложено на неопределённый срок и извинилась перед протестующими. Однако люди всё равно вышли на марш, где требовали полной отмены законопроекта и отставки главы Гонконга, которую подозревают в излишней лояльности Пекину.

Удивительно, что несмотря на впечатляющую численность, участники акции проявили невероятную дисциплину, единство и уважение к своему городу. Демонстранты показали, что значит по-настоящему мирный протест, когда митингующие сами убирают за собой мусор, не вступают в драки с полицией, поддерживают и защищают друг друга. Собрали для вас несколько фотографий о том, как можно успешно и уважительно отстаивать свои гражданские права.

1. «Протестующие в Гонконге уступают дорогу машине скорой помощи, которая словно пересекает Красное море»

2. «В протестах приняли участие больше двух миллионов человек, но сделали они это очень культурно и дисциплинированно»

3. «Студенты пришли выразить свою гражданскую позицию, одновременно продолжая готовиться к экзаменам»

4. «Коротко о чистоте в Гонконге после протеста миллионов человек»

5. «Участники митингов сами убирают после себя мусор»

6. «Протестующие защищают себя зонтиками от перцовых баллончиков, которые использовала полиция»

7. «Добровольцы в пончо, помеченных голубым крестом, в хирургических масках и очках образуют человеческую стену для защиты пунктов первой помощи возле станции Адмиралтейства, через дорогу от офисов центрального правительства Гонконга»

8. «Впечатляет, насколько вдумчивы и организованы эти протестующие. Бутылки с водой оставляют на тротуарах и в других стратегических зонах, чтобы люди могли обливаться водой и тушить гранаты со слезоточивым газом, которые использует полиция»

9. «Мы жители Гонконга, мы сумасшедшие люди. Два миллиона человек протестуют, но всё ещё очень дисциплинированно, не мешая проезду автотраспорта»

10. «Записки со словами поддержки погибшему в протестах человеку покрывают весь тротуар недалеко от места его гибели»

11. «Люди возвращаются, чтобы рассортировать и выкинуть мусор, который оставили после себя протестующие. Невероятно!»

12. «На местной Таймс-сквер можно найти руководство о том, как сложить оригами в форме лилии для тех, кто хотел бы отдать дань памяти демонстранту, который погиб в субботу вечером»

13. «Гонконгская пресса носит шлемы, маски для глаз и светоотражающие жилеты, чтобы выразить недовольство действиями местной полиции»

14. «Когда полиция выпустила 150 зарядов слезоточивого газа в толпу, некоторые молодые протестующие, вместо того, чтобы убегать, были настолько смелы, что побежали к гранатам и тушили их, уменьшая болезненное воздействие, которое газ причинял толпе»

via GIPHY

Что вы об этом думаете? Поделитесь своим мнением в комментариях.