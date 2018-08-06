Запущенные учеными в космос мухи стали активно размножаться

Отправленные в космос на биоспутнике «Фотон-М» мухи дрозофилы мутировали во время полета и адаптировались к невесомости, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.

Ученый рассказала, что полет запущенного в 2014 году спутника длился 45 суток, во время которого появилось три поколения насекомых.

После возвращения спутника на Землю мух разделили на две части: одну оставили в лаборатории, а другую спустя 20 дней снова отправили в космос, на этот раз на Международную космическую станцию (МКС).

Оказавшиеся снова в космосе мухи в условиях невесомости стали размножались гораздо продуктивнее, чем оставшиеся в лаборатории насекомые.

Скажу сразу, таких результатов мы не ожидали, — приводит агентство слова специалиста.

Ученый добавила, что в 2023 году предполагается повторение эксперимента с мухами в рамках научной программы биоспутника «Бион-М», а до того планируется серия экспериментов на МКС.