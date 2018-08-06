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012206

В Лондоне убили россиянина

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© PA Images\TASS

© PA Images\TASS

Полиция Лондона сообщила об убийстве российского гражданина.

Инцидент произошел в субботу, 15 июня, на востоке столицы Соединенного Королевства в районе Тауэр-Хамлетс.

На 34-летнего мужчину по имени Глеб Жебровский, также известного как Глеб Стальной, напали неизвестные, вооруженные ножами.

От полученных травм россиянин скончался на месте, сообщается на сайте полиции.

По словам старшего инспектора столичного отдела убийств и особо тяжких преступлений, нападение произошло в дневное время.

«Мы считаем, что было несколько свидетелей как самого инцидента, так и того, что произошло после», — заявил инспектор, добавив, что по этому делу уже задержаны два человека.

Родственникам убитого уже сообщили о трагедии, отмечает ФАН.

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