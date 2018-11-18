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Эксперты рассказали, какие напитки лучше пить в жару

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© pixabay.com

© pixabay.com

В связи с вернувшейся в столицу жарой эксперты Российской системы качества (Роскачество) рассказали, что поможет справиться с жаждой в такую погоду.

По мнению специалистов, не стоит злоупотреблять сладкими газированными напитками.

Эксперты считают, что лучше всего в жаркую погоду пить воду, включая минеральную, однако добавляют, что ее качество подчас зависит не от места происхождения, а от производителя.

В воду не должны быть добавлены подсластители и ароматизаторы, а на дне бутылки не должен оставаться осадок.

В частности, минеральная вода высокого качества содержит не менее 200—300 мг/л минеральных веществ.

Специалисты также отмечают, что свои полезные свойства минеральная вода дольше сохраняет в стеклянных бутылках.

В то же время, по их мнению, не стоит опасаться пластиковых бутылок, так как сейчас при их производстве используется только пищевой пластик.

В Роскачестве сообщили, что, согласно исследованиям, отечественные образцы не только не уступают зарубежным, но часто превосходят их.

Конечно, можно в жару пить традиционный квас. Однако при его выборе важно обращать внимание, чтобы это был продукт брожения квасного сусла и в нем было не более 1,2 градуса (в настоящем квасе обязательно содержится спирт).

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