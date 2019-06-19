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Мужчину зарезали в массовой драке около метро в Москве

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© Maarten Van Damme/flickr.com (CC BY ND 2.0)

© Maarten Van Damme/flickr.com (CC BY ND 2.0)

Массовая драка произошла около входа на станцию столичного метро «Электрозаводская».

Один из дерущихся применил нож. В результате инцидента один человек погиб, трое получили ранения.

По предварительным данным, в ней участвовали приезжие из Средней Азии в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее уточняются все обстоятельства произошедшего, отмечает РЕН ТВ.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве телеканалу подтвердили информацию об инциденте.

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