Мужчину зарезали в массовой драке около метро в Москве
- 19 июня 2019, 08:21
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Массовая драка произошла около входа на станцию столичного метро «Электрозаводская».
Один из дерущихся применил нож. В результате инцидента один человек погиб, трое получили ранения.
По предварительным данным, в ней участвовали приезжие из Средней Азии в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее уточняются все обстоятельства произошедшего, отмечает РЕН ТВ.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве телеканалу подтвердили информацию об инциденте.
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