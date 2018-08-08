Москвичи освистали депутата, узнав что он из «Единой России»

Москвичи освистали главу муниципального округа Царицыно, муниципального депутата Елену Самышину во время ее выступления перед избирателями сразу после того, как она упомянула, что является членом партии «Единая Россия».

Елена Самышина по образованию врач и до начала своей политической карьеры возглавляла московский онкологический диспансер № 4. Освистана она была во время своего выступления на митинге против строительства многополосной магистрали «Юго-Восточная Хорда».

Судя по видеозаписи, сделанной очевидцами, до момента признания ее принадлежности к «Единой России», аудитория слушала Самышину спокойно, но сразу после слов «да, я являюсь членом партии „Единая Россия“», громко ее освистала и стала скандировать: «Долой!». Несмотря на это, Самышина закончила свое выступление.

«Ни один уважающий себя человек не может быть членом ЕР. Это клеймо! Люди, не верьте им, гоните санными тряпками», — написали в комментариях к видеоролику на YouTube.



Напомним, реализация проекта хордовых магистралей является одним из приоритетных направлений работы правительства Москвы по развитию дорожной сети города. В рамках строительства Северо-Восточной, Северо-Западной, Юго-Восточной хорд и Южной рокады появится около 300 км дорог, 127 эстакад, мостов и тоннелей, а также более 50 пешеходных переходов. Вместе новые магистрали должны к 2023 году сформировать в столице новое транспортное кольцо, которое пройдет в том числе вблизи существующих жилых домов.

Выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года и пройдут по мажоритарной системе — будет избрано 45 депутатов в 45 одномандатных округах. Депутаты избираются сроком на 5 лет до 2024 года.

