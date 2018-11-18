Киркоров и его дети пережили жесткую посадку в Домодедово

Популярный певец Филипп Киркоров пережил неприятные минуты, возвращаясь вместе с детьми из Варны в Москву.

При посадке в Домодедово лайнер коснулся земли, но затем снова взлетел и пошел на второй круг, рассказал артист в беседе с «360».

«Очень резко снизились, коснулись земли и тут же взлетели наверх», — пояснил певец телеканалу.

Киркоров признался, что «все было в руках пилотов и сил небесных, которые нас вернули на землю».

Артист отдал дань мастерству пилотов, назвав их настоящими профессионалами своего дела, которые спасли жизнь людей.

«Наш полет из Варны мог закончиться и по-другому», — допустил он.

Певец также рассказал, что в настоящее время успокаивает детей, которые сильно испугались.

В авиакомпании S7 подтвердили корреспонденту ФАН, что рейс из Варны действительно заходил на второй круг, однако при этом подчеркнули, что посадка прошла штатно и без вызова экстренных служб. «Командир принял решение об уходе на второй круг из-за ветра. Никакой жесткой посадки не было», — сообщили изданию в пресс-службе S7.