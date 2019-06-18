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10+ смешных людей, которые хотели снять панораму и потерпели фиаско

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  • 18 июня 2019, 18:13
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Съёмка нашей жизни сейчас проще, чем когда-либо: нажал на кнопку смартфона и фотография готова. Умный гаджет сам выставит все необходимые настройки, свет и экспозицию. А ещё современные телефоны умеют делать панорамные фото, и это прекрасная функция, когда хочется запечатлеть на камеру масштабные потрясающие пейзажи, от которых захватывает дух.

Однако для того, чтобы панорама получилась красивой, необходимо, чтобы все объекты в кадре были неподвижны, иначе — на снимке внезапно появятся неправдоподобно длинные руки, ноги, двойные языки, головы, огромные туловища и прочие жуткие штуки из фильмов ужасов. Так и случилось с этими людьми, которые хотели сделать красивую панораму, но потерпели такое эпичное фиаско, что над их снимками теперь смеётся весь мир. Посмейтесь и вы!

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А у вас получается делать панорамные фото?

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