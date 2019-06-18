10+ смешных людей, которые хотели снять панораму и потерпели фиаско
- 18 июня 2019, 18:13
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Съёмка нашей жизни сейчас проще, чем когда-либо: нажал на кнопку смартфона и фотография готова. Умный гаджет сам выставит все необходимые настройки, свет и экспозицию. А ещё современные телефоны умеют делать панорамные фото, и это прекрасная функция, когда хочется запечатлеть на камеру масштабные потрясающие пейзажи, от которых захватывает дух.
Однако для того, чтобы панорама получилась красивой, необходимо, чтобы все объекты в кадре были неподвижны, иначе — на снимке внезапно появятся неправдоподобно длинные руки, ноги, двойные языки, головы, огромные туловища и прочие жуткие штуки из фильмов ужасов. Так и случилось с этими людьми, которые хотели сделать красивую панораму, но потерпели такое эпичное фиаско, что над их снимками теперь смеётся весь мир. Посмейтесь и вы!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
А у вас получается делать панорамные фото?
Войти через социальные сети: