В Перми прихожанке запретили поставить принесенную с собой свечу

В Перми местной жительнице запретили зажигать в храме свечку, приобретенную за пределами религиозного учреждения.

Ситуация произошла с прихожанкой церкви на Самаркандской улице города (вероятнее всего, имеется в виду храм во имя святого апостола Андрея Первозванного, расположенный по адресу улица Старцева, 140а), сообщила подписчица группы «НеТипичная Пермь».

По словам автора поста, внимание на «посторонний» церковный атрибут обратила одна из служительниц храма, поспешившая сделать женщине строгое замечание.

Стоит сегодня бабулька и зорко, как коршун, наблюдает, какую свечу я поставила, и началось: „Нельзя, батюшка не разрешает, не у нас купили, да все равно вам не поможет, да все равно не будет вам благословения за свечу и на свечу, да ничего хорошего не получится, да мы ремонт делаем, вот положите тысячу сначала на ремонт — потом ставьте, сейчас батюшку позову“, — говорится в размещенной публикации.

По горячим следам ситуацию прокомментировал секретарь Пермской епархии Русской православной церкви Андрей Литовка. Представитель духовенства поддержал позицию служительницы, обратив внимание общественности на высокую стоимость содержания религиозных сооружений. Его слова приводит URA.RU.