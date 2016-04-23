Популярный актер пересек Финский залив на плоту с джакузи

Известный российскому зрителю по фильмам «Особенности национальной рыбалки» и «Кукушка» финский актер Вилле Хаапасало приплыл из Хельсинки в Таллин на плоту с джакузи, сообщает эстонская версия портала Delfi.

Издание отмечает, что артист открыл в Финляндии собственный телеканал Kalastus-TV и к этому событию приурочил свое экстравагантное путешествие по Финскому заливу.

Кстати, расстояние между Хельсинки и Таллином составляет около 80 километров.

Плот, на котором прибыл Хаапасало, оборудован солнечной панелью, навигатором, запасным двигателем и лестницей для спуска и купания в море.

Причем это судно сконструировано таким образом, что им можно управлять, не вылезая из стоящего на плоту джакузи.

Комментируя порталу столь необычное средство передвижения, Хаапасало отметил, что любит все делать не так, как все.



Он рассказал, что его телеканал посвящен рыбалке.



«И мы решили соединить рыбалку с такой летней придурочной прогулкой. А почему бы и нет? Кто-нибудь пробовал это? Я думаю, что нет. Я люблю такие вещи — быть не как все», — добавил актер.

Хаапасало также поведал, что на его телеканале можно будет увидеть документальные фильмы, снятые им в России.

Вилле Хаапасало родился в 1972 году. В 1995-м окончил Российский государственный институт сценических искусств. Лауреат государственной премии Российской Федерации за 2003 год в области литературы и искусства за роль в фильме «Кукушка».