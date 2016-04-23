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Популярный актер пересек Финский залив на плоту с джакузи

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© facebook.com

© facebook.com

Известный российскому зрителю по фильмам «Особенности национальной рыбалки» и «Кукушка» финский актер Вилле Хаапасало приплыл из Хельсинки в Таллин на плоту с джакузи, сообщает эстонская версия портала Delfi.

Издание отмечает, что артист открыл в Финляндии собственный телеканал Kalastus-TV и к этому событию приурочил свое экстравагантное путешествие по Финскому заливу.

Кстати, расстояние между Хельсинки и Таллином составляет около 80 километров.

Плот, на котором прибыл Хаапасало, оборудован солнечной панелью, навигатором, запасным двигателем и лестницей для спуска и купания в море.

Причем это судно сконструировано таким образом, что им можно управлять, не вылезая из стоящего на плоту джакузи.

© instagram.com

Комментируя порталу столь необычное средство передвижения, Хаапасало отметил, что любит все делать не так, как все.

Он рассказал, что его телеканал посвящен рыбалке.

«И мы решили соединить рыбалку с такой летней придурочной прогулкой. А почему бы и нет? Кто-нибудь пробовал это? Я думаю, что нет. Я люблю такие вещи — быть не как все», — добавил актер.

Хаапасало также поведал, что на его телеканале можно будет увидеть документальные фильмы, снятые им в России.

Вилле Хаапасало родился в 1972 году. В 1995-м окончил Российский государственный институт сценических искусств. Лауреат государственной премии Российской Федерации за 2003 год в области литературы и искусства за роль в фильме «Кукушка».

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