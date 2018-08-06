Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД
- 18 июня 2019, 14:08
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Государственная дума приостановила действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.
Договор был подписан Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.
Решение о приостановке ДРСМД поддержали все фракции нижней палаты парламента, отмечается на сайте Думы.
В документе сказано, что решение о возобновлении действия договора принимается президентом РФ.
Как сообщал «Ридус», президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о приостановлении действия ДРСМД в последних числах мая.
Напомним, в октябре прошлого года президент США Дональд Трамп обвинил Россию в систематическом нарушении договора РСМД и заявил о намерении выйти из него.
В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео предъявил ультиматум российским властям, призвав их в 60-дневный срок вернуться к исполнению условий ДРСМД.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия строго выполняет все положения договора и ультиматум Вашингтона никто выполнять не собирается.
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