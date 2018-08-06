найти ×
   
  • USD +0.02
    64.34
  • EUR +0.12
    72.23
СохранитьСохранено0
×

112000

Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД

Small default
© Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

© Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Государственная дума приостановила действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.

Договор был подписан Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.

Решение о приостановке ДРСМД поддержали все фракции нижней палаты парламента, отмечается на сайте Думы.

В документе сказано, что решение о возобновлении действия договора принимается президентом РФ.

Как сообщал «Ридус», президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о приостановлении действия ДРСМД в последних числах мая.

Напомним, в октябре прошлого года президент США Дональд Трамп обвинил Россию в систематическом нарушении договора РСМД и заявил о намерении выйти из него.

В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео предъявил ультиматум российским властям, призвав их в 60-дневный срок вернуться к исполнению условий ДРСМД.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия строго выполняет все положения договора и ультиматум Вашингтона никто выполнять не собирается.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small 9a8e5e1b71
    merlionсегодня, 14:52

    Думаки всё клепают и клепают новые законы с туманными формулировками - деваться от них скоро некуда будет. Как хочешь, так и понимай эти законы. Идеально для разного рода проверяльщиков, инспекторов и коррупционеров. Чтобы выбить почву из-под коррупции, наоборот, нужен минимум законов.

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
10034560читать позжечитаю позже
Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
11851839читать позжечитаю позже

главное


Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети

Золотистый ретривер с удовольствием ныряет и достаёт со дна различные предметы.

10064385читать позжечитаю позже

Музыка
Общество
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности06 августа 2018

«Ещё бы голой села», — пишут хейтеры талантливой девушке.

521769190читать позжечитаю позже