Российские операторы связи подключились к поиску пропавших людей

Крупнейшие мобильные операторы России запустили проекты по помощи в поиске пропавших людей, пишет газета «Ведомости».

Все они работают вместе с поисковым отрядом «Лиза Алерт».

Например, «МегаФон» рассылает сообщения с приметами пропавшего человека абонентам, которые находились в том районе, где разыскиваемого видели в последний раз.

По словам представителя компании, рассылка сообщений проводится по согласию с абонентами, все расходы на нее «МегаФон» взял на себя.

«Вымпелком», владеющий брендом «Билайн», собирает сведения о волонтерах. Абонент любого оператора может оставить номер своего телефона на сайте компании, указав, в каком районе он готов участвовать в поиске пропавших. Когда от заявившего о себе волонтера требуется помощь, он получает сообщение.

В свою очередь АФК «Система», владеющая контрольным пакетом МТС, организовала через благотворительный фонд конкурс по разработке технологий поиска. Компания для этого выделила 75 миллионов рублей.

Оператор Tele2 пока только начинает сотрудничать с «Лизой Алерт», прорабатывая возможность вносить в абонентский договор пункт об определении геолокации в случае опасности, рассказал изданию представитель компании.