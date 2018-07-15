найти ×
   
  • USD +0.02
    64.34
  • EUR +0.12
    72.23
СохранитьСохранено0
×

-101652

Экс-президента УЕФА Мишеля Платини задержали по делу о ЧМ-2022

Small default
© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Во Франции взяли под стражу бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, сообщает французский портал Mediapart.

По данным издания, популярного экс-футболиста задержали в рамках расследования дела о коррупции при выборе страны — хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года.

В декабре 2010 года местом проведения ЧМ-2022 был избран Катар.

Как писал «Ридус», бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил в августе прошлого года, что победа заявки Катара стала результатом противозаконной негласной договоренности и политического давления, которое оказывал на комитет его экс-член, бывший французский футболист Мишель Платини.

Бывший глава Английской футбольной ассоциации Дэвид Трисман предложил ФИФА рассмотреть кандидатуру Англии в случае лишения права Катара на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Если окажется, что Катар нарушил правила ФИФА, то там нельзя проводить чемпионат мира», — заявил Трисман, добавив, что если будет принято такое решение, то Англия сможет провести ЧМ-2022. «У нас есть на это ресурсы», — заверил Трисман.

В июне прошлого года было объявлено, что чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?
2140559читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?
4048387читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

464051217читать позжечитаю позже
|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв15 июля 2018

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

123120432читать позжечитаю позже