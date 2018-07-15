Экс-президента УЕФА Мишеля Платини задержали по делу о ЧМ-2022

Во Франции взяли под стражу бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, сообщает французский портал Mediapart.

По данным издания, популярного экс-футболиста задержали в рамках расследования дела о коррупции при выборе страны — хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года.

В декабре 2010 года местом проведения ЧМ-2022 был избран Катар.

Как писал «Ридус», бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил в августе прошлого года, что победа заявки Катара стала результатом противозаконной негласной договоренности и политического давления, которое оказывал на комитет его экс-член, бывший французский футболист Мишель Платини.

Бывший глава Английской футбольной ассоциации Дэвид Трисман предложил ФИФА рассмотреть кандидатуру Англии в случае лишения права Катара на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Если окажется, что Катар нарушил правила ФИФА, то там нельзя проводить чемпионат мира», — заявил Трисман, добавив, что если будет принято такое решение, то Англия сможет провести ЧМ-2022. «У нас есть на это ресурсы», — заверил Трисман.

В июне прошлого года было объявлено, что чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике.