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В Москве избили директора Фонда кино

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© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

В столице избили исполнительного директора Фонда кино, продюсера Вячеслава Тельнова, сообщает ТАСС.

По его словам, неизвестные напали на него около дома.

Тельнов рассказал агентству, что нападавшие сняли избиение на камеру, а затем скрылись.

Продюсер отметил, что избившие его люди не были грабителями, сообщает ФАН.

В связи с инцидентом, произошедшим вечером в понедельник, 17 июня, Тельнов собирается написать заявление в полицию.

Вячеслав Тельнов ранее возглавлял киностудию «Ленфильм». Позже был назначен на должность директора департамента по кинематографии Министерства культуры. В ноябре прошлого года стал исполнительным директором Фонда кино.

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Названы самые популярные профессии у российских мужчин и женщин

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала наиболее популярные профессии у российских мужчин и женщин.

Согласно проведенному исследованию, женщины в прошлом году чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек).

На втором месте списка оказались работники образования (3,7 миллиона).

Следом за ними идут специалисты в области бизнеса и администрирования (3,3 миллиона) и представители экономической и административной сферы (2,2 миллиона), сообщает RT.

Больше всего мужчин в России в 2018 году работало водителями или операторами подвижного оборудования (6,6 миллиона человек).

На втором месте — рабочие металлообрабатывающего и машиностроительного производства (3,8 миллиона).

Далее следуют строители (2,2 миллиона) и охранники (2,2 миллиона), а также специалисты в области науки и техники (2,1 миллиона), отмечает ФАН.

Как сообщал «Ридус», в апреле Росстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в России.

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