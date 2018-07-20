В Москве избили директора Фонда кино
- 18 июня 2019, 08:23
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице избили исполнительного директора Фонда кино, продюсера Вячеслава Тельнова, сообщает ТАСС.
По его словам, неизвестные напали на него около дома.
Тельнов рассказал агентству, что нападавшие сняли избиение на камеру, а затем скрылись.
Продюсер отметил, что избившие его люди не были грабителями, сообщает ФАН.
В связи с инцидентом, произошедшим вечером в понедельник, 17 июня, Тельнов собирается написать заявление в полицию.
Вячеслав Тельнов ранее возглавлял киностудию «Ленфильм». Позже был назначен на должность директора департамента по кинематографии Министерства культуры. В ноябре прошлого года стал исполнительным директором Фонда кино.
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