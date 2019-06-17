Найдена похищенная более 20 лет назад картина Левитана

Сотрудники правоохранительных органов Армении обнаружили и изъяли картину Исаака Левитана «Этюд. Весенний пейзаж», которая была похищена более 20 лет назад из Национальной галереи страны.

Как сообщила Служба национальной безопасности Армении (СНБ), были получены оперативные сведения о том, что двое граждан Армении пытаются продать эту картину.

Совместно с СК и полицией сотрудники СНБ провели комплексные мероприятия, в результате которых сразу после завершения сделки были задержаны лица, предположительно, причастные к преступлению.

«У них обнаружены и изъяты указанные картины», — приводит сообщение РИА Новости.

В апреле аукционный дом в Москве опроверг сообщения о краже картины Левитана «Летний пейзаж. Пашня», заявив, что она находится на руках у законного владельца.

До этого в полицию Москвы обратился директор Научно-исследовательской независимой экспертизы имени П. М. Третьякова Александр Чваль. Он утверждал, что у него похитили подлинную картину Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня».