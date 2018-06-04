В Москве задержали пенсионера, изнасиловавшего спящего на скамейке мужчину

В центре столицы пенсионер подверг сексуальному насилию уснувшего во дворе дома мужчину, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, потерпевший в состоянии алкогольного опьянения уснул на скамейке. Этим воспользовался 66-летний пенсионер по имени Ильяс и совершил в отношении спящего насильственные действия сексуального характера.

Инцидент произошел вечером 12 июня на Комсомольском проспекте у дома 25, корпус 1, отметил собеседник агентства.

По его словам, насильника задержали, возбуждено уголовное дело.