«Будем считать, что я попал»: Киселев заплатит 2,5 млн «строителю» Мазурину

Российский журналист, генеральный директор информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев намерен выплатить назначенную решением Королевского районного суда компенсацию в пользу «строителя» его коктебельской дачи Владимира Мазурина.

Об этом телеведущий заявил в беседе с журналистом «Ридуса». В то же время Киселев отметил, что, несмотря на отрицательный итог судебного разбирательства, по-прежнему считает Мазурина мошенником, а назначенную сумму ему придется платить уже во второй раз.

Речь идет не о том, чтобы вернуть сумму — я ее уже заплатил, мы с ним в расчете, с Владимиром Мазуриным. Но поскольку я платил под честное слово, расписок не брал никаких. А слово оказалось нечестным. То есть, он оказался мошенником. Суд формально встал на сторону истца. Изначально Мазурин просил большую сумму, но в итоге суд сократил ее в 4 раза. Какие-то документы у меня нашлись, а какие-то — нет, — объяснил свою позицию Дмитрий Киселев.

Собеседник издания выразил сожаление по поводу решения, принятого Королевским судом, однако неоднократно подчеркнул готовность исполнить его решение.

Мазурин, как человек-мошенник — он захотел получить эти деньги еще раз и использовал в своих целях правосудие. Это называется злоупотребление правосудием. Ну что делать… Если у меня нет документов, мне придется повторно заплатить. От этого Мазурин не перестанет быть мошенником, естественно. Ну, значит, будем считать, что я попал — вот и все, — резюмировал Дмитрий Киселев.

Напомним, активная фаза выяснения отношений между Владимиром Мазуриным и Дмитрием Киселевым продолжается с прошлого года. Так, в октябре 2018 «строитель» коктебельской виллы телеведущего заявил, что готовит судебный иск с требованием вернуть ему якобы не выплаченные 10 миллионов рублей.

В свою очередь Киселев неоднократно называл Мазурина «мошенником», заявляя, что исправно выплачивал тому деньги, не требуя взамен никаких документов, подтверждающих факт их передачи. Такое свое поведение журналист мотивировал доверительным характером отношений, некогда существовавших между ним и его нынешним оппонентом.

В декабре прошлого года адвокат Владимира Мазурина направил иск в Королевский районный суд Московской области, и месяц спустя инстанция обязала Дмитрия Киселева уплатить истцу 2,5 миллиона рублей.

Сегодня, 17 июня, Владимир Мазурин заявил, что до сих пор не получил положенную ему выплату, добавив, что уже обратился в службу судебных приставов, пишет URA.RU.