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ВКС РФ получили первые два новейших истребителя МиГ-35

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© Aleksey Nikolskyi/Zuma\TASS

© Aleksey Nikolskyi/Zuma\TASS

Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) получили первые два новейших истребителя МиГ-35, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илью Тарасенко.

По его словам, до конца текущего года в армию будут поставлены еще четыре истребителя.

«За последние три года мы сделали серьезный рывок по программе МиГ-35», — приводит агентство слова гендиректора.

Тарасенко отметил, что самолет был запущен в производство в кратчайшие сроки, добавив, что от опытно-конструкторских работ до контракта с Министерством обороны прошло всего два с половиной года.

В корпорации рассчитывают подписать с Минобороны еще один контракт по этим истребителям, подчеркнул гендиректор.

МиГ-35 — новейший многофункциональный истребитель поколения «4++», характеристики которого приближены к пятому поколению. Машина предназначена для завоевания господства в воздухе и нанесения ударов по наземным и надводным целям противника.

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