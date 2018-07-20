Избившей школьника учительнице назначили 200 часов работ

Учительницу начальных классов, ударившую второклассника в Комсомольске-на-Амуре, суд приговорил к 200 часам обязательных работ.

Как сообщал «Ридус», в ноябре прошлого года СК по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело после публикации видео, в котором учительница избивает второклассника. Дело было возбуждено по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Позже дело переквалифицировали по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, связанное с жестоким обращением с ним».

Видео избиения ученика отправили министру образования Хабаровского края. На кадрах было показано, как учительница протащила мальчика по всему коридору и несколько раз ударила рукой. «Ты кто такой? Ты кто такой? Кто тебе позволяет так себя вести?» — говорила она ученику.

Позже учительница Татьяна Лескова заявила, что ребенок оскорблял ее, ругался матом и пытался выколоть глаза ручкой своей сестре.



Родители написали в защиту педагога письмо, подписи под которым поставили около 300 человек. Как стало известно, мальчик, на которого она подняла руку, отличался повышенной агрессивностью, сообщает информагентство «Хабаровский край сегодня».