Избившей школьника учительнице назначили 200 часов работ
- 17 июня 2019, 10:24
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Учительницу начальных классов, ударившую второклассника в Комсомольске-на-Амуре, суд приговорил к 200 часам обязательных работ.
Как сообщал «Ридус», в ноябре прошлого года СК по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело после публикации видео, в котором учительница избивает второклассника. Дело было возбуждено по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Позже дело переквалифицировали по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, связанное с жестоким обращением с ним».
Видео избиения ученика отправили министру образования Хабаровского края. На кадрах было показано, как учительница протащила мальчика по всему коридору и несколько раз ударила рукой. «Ты кто такой? Ты кто такой? Кто тебе позволяет так себя вести?» — говорила она ученику.
Позже учительница Татьяна Лескова заявила, что ребенок оскорблял ее, ругался матом и пытался выколоть глаза ручкой своей сестре.
Родители написали в защиту педагога письмо, подписи под которым поставили около 300 человек. Как стало известно, мальчик, на которого она подняла руку, отличался повышенной агрессивностью, сообщает информагентство «Хабаровский край сегодня».
Войти через социальные сети: