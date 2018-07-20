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Избившей школьника учительнице назначили 200 часов работ

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© youtube.com

© youtube.com

Учительницу начальных классов, ударившую второклассника в Комсомольске-на-Амуре, суд приговорил к 200 часам обязательных работ.

Как сообщал «Ридус», в ноябре прошлого года СК по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело после публикации видео, в котором учительница избивает второклассника. Дело было возбуждено по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Позже дело переквалифицировали по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, связанное с жестоким обращением с ним».

Видео избиения ученика отправили министру образования Хабаровского края. На кадрах было показано, как учительница протащила мальчика по всему коридору и несколько раз ударила рукой. «Ты кто такой? Ты кто такой? Кто тебе позволяет так себя вести?» — говорила она ученику.

Позже учительница Татьяна Лескова заявила, что ребенок оскорблял ее, ругался матом и пытался выколоть глаза ручкой своей сестре.

Родители написали в защиту педагога письмо, подписи под которым поставили около 300 человек. Как стало известно, мальчик, на которого она подняла руку, отличался повышенной агрессивностью, сообщает информагентство «Хабаровский край сегодня».

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Комментарии (1)

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    Wave Waveсегодня, 11:29

    Бей своих, чтобы чужие боялись. Пошли на поводу у всякого рода либеро-толлерастов. Раньше, где то до 90-х годов 20 века, хулиганов пороли даже в старушке Британии. И это было правильно. Объяснить правила поведения мелкому хулигану не понимающему нормальных слов, по иному кроме как через задницу - невозможно.

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