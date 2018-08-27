найти ×
   
  • USD
    64.43
  • EUR
    72.70
СохранитьСохранено0
×

10201

Пьяная сотрудница полиции устроила ДТП в Хабаровске

Small default
© Сергей Мальгавко/ТАСС

© Сергей Мальгавко/ТАСС

В Хабаровске проводится служебная проверка в связи с ДТП, которое произошло по вине сотрудницы полиции, находившейся в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что нетрезвая сотрудница отдела МВД России по Вяземскому району на личной машине выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой.

В результате ДТП пострадал водитель иномарки, которого доставили в больницу, а после осмотра отпустили на амбулаторное лечение.

Руководство УМВД России по Хабаровскому краю приняло решение об увольнении сотрудницы, а ее непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, отмечается на сайте регионального управления МВД.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
7295025читать позжечитаю позже
Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
502719922читать позжечитаю позже

главное

|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

96026608читать позжечитаю позже
|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие27 августа 2018

Откажется ли Индия от российского оружия?

11551839читать позжечитаю позже