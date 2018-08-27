Пьяная сотрудница полиции устроила ДТП в Хабаровске

В Хабаровске проводится служебная проверка в связи с ДТП, которое произошло по вине сотрудницы полиции, находившейся в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что нетрезвая сотрудница отдела МВД России по Вяземскому району на личной машине выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой.

В результате ДТП пострадал водитель иномарки, которого доставили в больницу, а после осмотра отпустили на амбулаторное лечение.

Руководство УМВД России по Хабаровскому краю приняло решение об увольнении сотрудницы, а ее непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, отмечается на сайте регионального управления МВД.