В Новосибирске водитель маршрутки ударил пассажира ножом в лицо
- 17 июня 2019, 09:03
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Новосибирске водитель маршрутки ударил ножом в лицо пассажира.
Пострадавший заявляет, что причиной такого неадекватного поведения стал отказ выходить из салона.
По его словам, водитель решил не ехать до конечной остановки, так как в маршрутке оставалось мало пассажиров.
«На просьбу пересадить нас на следующую маршрутку, как они обычно делают, он грубо отказал и продолжил нас всех выгонять, сообщив, что дальше он не поедет», — сообщил в паблике «Инцидент Новосибирск» пострадавший.
Потерпевший также отметил, что водитель стал его толкать, а потом достал нож и ударил в лицо, задев скулу.
Нападавший также пытался ударить и приятеля пострадавшего, но тот увернулся.
В результате остававшиеся в маршрутке пассажиры выбежали из салона, водитель выскочил за ними, а когда увидел, что у человека льется на землю кровь, быстро сел за руль и скрылся с места происшествия.
После инцидента, произошедшего 13 июня, пассажиру наложили 22 шва. Медики отметили, что ему очень повезло, так как не задеты артерии.
По данному факту полиция начала проверку, сообщает kp.ru.
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