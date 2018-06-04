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00209

В Новосибирске водитель маршрутки ударил пассажира ножом в лицо

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© vk.com/incident_nsk

© vk.com/incident_nsk

В Новосибирске водитель маршрутки ударил ножом в лицо пассажира.

Пострадавший заявляет, что причиной такого неадекватного поведения стал отказ выходить из салона.

По его словам, водитель решил не ехать до конечной остановки, так как в маршрутке оставалось мало пассажиров.

«На просьбу пересадить нас на следующую маршрутку, как они обычно делают, он грубо отказал и продолжил нас всех выгонять, сообщив, что дальше он не поедет», — сообщил в паблике «Инцидент Новосибирск» пострадавший.

Потерпевший также отметил, что водитель стал его толкать, а потом достал нож и ударил в лицо, задев скулу.

Нападавший также пытался ударить и приятеля пострадавшего, но тот увернулся.

В результате остававшиеся в маршрутке пассажиры выбежали из салона, водитель выскочил за ними, а когда увидел, что у человека льется на землю кровь, быстро сел за руль и скрылся с места происшествия.

© vk.com

После инцидента, произошедшего 13 июня, пассажиру наложили 22 шва. Медики отметили, что ему очень повезло, так как не задеты артерии.

По данному факту полиция начала проверку, сообщает kp.ru.

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