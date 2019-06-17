найти ×
   
  • USD
    64.43
  • EUR
    72.70
СохранитьСохранено0
×

10191

Росздравнадзор выявил нарушения прав граждан на льготные лекарства

Small default
© ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин

© ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) в течение полугода проводила проверки по льготному обеспечению лекарствами граждан России.

В ряде регионов — в частности, в Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе, а также в Чукотском автономном округе — были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, включая детей и инвалидов, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Кроме того, разного рода нарушения были обнаружены в Брянской, Воронежской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Ульяновской, Кемеровской, Ярославской областях, в Адыгее, на Алтае, в Башкирии, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Карелии, Коми, Крыму, Мордовии, Хакасии, Чечне и Краснодарском крае.

В каких-то регионах отсутствовали сахаропонижающие препараты, в других граждане не могли получить лекарства для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, неврологических и иных заболеваний из-за «несвоевременно проведенной закупки органом исполнительной власти региона».

Например, в Мордовии не выдавали лекарства при первичном обращении в аптеку с льготными рецептами.

В ряде регионов, согласно проверке, местные органы управления здравоохранением не следили за определением потребности граждан в лекарствах, а также за использованием закупленных препаратов, отмечает News.ru.

Росздравнадзор зарегистрировал и другие нарушения прав льготников в российских регионах.

Проверки проводились по поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
27232890читать позжечитаю позже
Общество
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас
260103077читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

15035994читать позжечитаю позже

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F103 марта

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

7295025читать позжечитаю позже