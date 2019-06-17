Росздравнадзор выявил нарушения прав граждан на льготные лекарства

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) в течение полугода проводила проверки по льготному обеспечению лекарствами граждан России.

В ряде регионов — в частности, в Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе, а также в Чукотском автономном округе — были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, включая детей и инвалидов, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Кроме того, разного рода нарушения были обнаружены в Брянской, Воронежской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Ульяновской, Кемеровской, Ярославской областях, в Адыгее, на Алтае, в Башкирии, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Карелии, Коми, Крыму, Мордовии, Хакасии, Чечне и Краснодарском крае.

В каких-то регионах отсутствовали сахаропонижающие препараты, в других граждане не могли получить лекарства для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, неврологических и иных заболеваний из-за «несвоевременно проведенной закупки органом исполнительной власти региона».

Например, в Мордовии не выдавали лекарства при первичном обращении в аптеку с льготными рецептами.

В ряде регионов, согласно проверке, местные органы управления здравоохранением не следили за определением потребности граждан в лекарствах, а также за использованием закупленных препаратов, отмечает News.ru.

Росздравнадзор зарегистрировал и другие нарушения прав льготников в российских регионах.

Проверки проводились по поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.