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Спецслужбы ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

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© Любовь Порываева/Ридус

© Любовь Порываева/Ридус

В ДНР спецслужбы установили некоторые имена причастных к убийству главы республики Александра Захарченко, сообщается в программе «Вести недели» телеканала «Россия».

В частности, в программе упомянуто имя выходца с Донбасса Сергея Моторина, ранее служившего в Славянске. Сейчас он является помощником начальника управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным телеканала, именно он причастен к убийству Захарченко и Арсена Павлова, более известного по позывному Моторола.

Кроме того, один из пойманных в ДНР диверсантов «назвал имя заказчика убийства Александра Захарченко».

Отмечается, что это агент управления департамента контрразведки СБУ Андрей Байдала с позывным Швед.

Напомним, глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко погиб 31 августа прошлого года.

Вместе с ним были ранены еще охранники и коллеги, в том числе министр доходов и сборов Александр Тимофеев, известный как Ташкент.

По горячим следам были задержаны несколько человек, которые сообщили, что это была диверсия со стороны Киева. В СБУ эту информацию опровергли.

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Комментарии (1)

  • Small 036c433e9b
    Женя Константиноввчера, 23:30

    Зачем писать бред про 35 тысяч царских офицеров у белых? Есть всего несколько специалистов, занимавшихся этим вопросом - Кавторадзе, Волков и Ганин. Все они однозначно утверждают, что офицеров у белых было гораздо больше. Кроме того, цифра в 75 тысяч военспецов у красных включает 14 тысяч бывших белых офицеров , взятых в плен и мобилизованных в РККА. Но она же не включает многочисленных перебежчиков-офицеров из Красной Армии, которые дезертировали из РККА. Все они, якобы, остались у красных.

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