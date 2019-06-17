Спецслужбы ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

В ДНР спецслужбы установили некоторые имена причастных к убийству главы республики Александра Захарченко, сообщается в программе «Вести недели» телеканала «Россия».

В частности, в программе упомянуто имя выходца с Донбасса Сергея Моторина, ранее служившего в Славянске. Сейчас он является помощником начальника управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным телеканала, именно он причастен к убийству Захарченко и Арсена Павлова, более известного по позывному Моторола.

Кроме того, один из пойманных в ДНР диверсантов «назвал имя заказчика убийства Александра Захарченко».

Отмечается, что это агент управления департамента контрразведки СБУ Андрей Байдала с позывным Швед.

Напомним, глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко погиб 31 августа прошлого года.

Вместе с ним были ранены еще охранники и коллеги, в том числе министр доходов и сборов Александр Тимофеев, известный как Ташкент.

По горячим следам были задержаны несколько человек, которые сообщили, что это была диверсия со стороны Киева. В СБУ эту информацию опровергли.