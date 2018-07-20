Объявлены лауреаты 30-го фестиваля «Кинотавр»

В «Зимнем театре» в Сочи состоялась церемония закрытия юбилейного, 30-го российского кинофестиваля «Кинотавр», во время которой были объявлены его лауреаты.

Гран-при фестиваля получил дебютный фильм «Бык» выпускника ВГИКа Бориса Акопова.

Картина также удостоена награды за лучшую операторскую работу, она вручена оператору Глебу Филатову.

Приз кинофестиваля за лучшую режиссуру получил сын Павла Лунгина Александр Лунгин за фильм «Большая поэзия».

Сценаристка Анна Пармас с комедией «Давай разведёмся» удостоена сразу трех наград — за лучшую дебютную режиссерскую работу, за лучший сценарий, а также приза зрительских симпатий.

Лучшей актрисой была названа Викторию Толстоганову за роль в мелодраме «Выше неба», лучшим актером — Александр Кузнецов за образ брутального романтика в картине «Большой поэзии».

Приз Гильдии кинокритиков и киноведов присудили драме «Керосин» Юсупа Разыкова, диплом гильдии — картине «Мальчик русский» Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова.

Приз за оригинальную музыку вручили композитору Игорю Вдовину («Мысленный волк»).

Специальный приз жюри с формулировкой «за веру актеров режиссеру» достался команде фильма «Верность» (режиссер Нигина Сайфуллаева).

Жюри основного конкурса, в котором было представлено 15 работ, в этом году возглавил актер Константин Хабенский. Фестиваль проходил в Сочи с 9 по 16 июня, сообщается на сайте «Кинотавра».

В прошлом году, как сообщал «Ридус», гран-при фестиваля был присужден фильму Натальи Мещаниновой «Сердце мира», который также отметили призом имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков.