В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
- 16 июня 2019, 17:13
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Сети появилось видео, на котором запечатлен бой между двумя советскими танками Т-55.
Одна из машин принадлежит вооруженным силам правительства национального согласия Ливии, другая — Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара.
На кадрах показано, как один из танков выстрелил и подбил машину противника.
Судя по всему, снаряд попал в борт танка, после чего начался пожар.
Видно, что люки машины были открыты, однако неизвестно, удалось ли экипажу эвакуироваться.
Напомним, после свержения в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи в стране началась гражданская война, фактически приведшая к двоевластию. На востоке при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) правит избранный парламент, а на западе — правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сараджем.
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