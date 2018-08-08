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В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии

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© youtube.com

© youtube.com

В Сети появилось видео, на котором запечатлен бой между двумя советскими танками Т-55.

Одна из машин принадлежит вооруженным силам правительства национального согласия Ливии, другая — Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара.

На кадрах показано, как один из танков выстрелил и подбил машину противника.

Судя по всему, снаряд попал в борт танка, после чего начался пожар.

Видно, что люки машины были открыты, однако неизвестно, удалось ли экипажу эвакуироваться.

Напомним, после свержения в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи в стране началась гражданская война, фактически приведшая к двоевластию. На востоке при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) правит избранный парламент, а на западе — правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сараджем.

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