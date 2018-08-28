Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

В Воронежской области в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем погибли восемь человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Кроме того, по его словам, один человек пострадал.

ДТП произошло в Острогожском районе около села Оськино

По предварительным данным, детей среди погибших нет, отметил собеседник агентства.