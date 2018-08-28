Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
- 15 июня 2019, 22:21
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Воронежской области в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем погибли восемь человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.
Кроме того, по его словам, один человек пострадал.
ДТП произошло в Острогожском районе около села Оськино
По предварительным данным, детей среди погибших нет, отметил собеседник агентства.
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