найти ×
   
  • USD -0.20
    64.43
  • EUR -0.31
    72.70
СохранитьСохранено0
×

00190

СМИ сообщили о росте американских кибератак по энергосистеме России

Small default
© pixabay.com

© pixabay.com

Американские спецслужбы последнее время увеличили количество кибератак в отношении энергосистемы России, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке.

Собеседник издания отметил, что США, начиная с 2012 года, собирали разведданные о российской энергосистеме, теперь же их действия стали носить более агрессивный характер.

В частности, по его словам, спецслужбы пытаются внедрить вредоносное программное обеспечение, способное выводить из строя отдельные элементы энергосетей.

Высокопоставленный сотрудник разведки рассказал газете, что за последние годы действия американских хакеров стали намного агрессивнее, и совершаются они в таком масштабе, о котором несколько лет назад никто не мог представить.

Результатом этих операций должно стать предупреждение российским властям, а также возможность осуществлять целенаправленные хакерские атаки в случае серьезного конфликта с Москвой, добавил собеседник издания.

Однако газета отмечает, что у нее нет конкретных данных, как глубоко спецслужбы США могли проникнуть вглубь российской энергосистемы и какой потенциальный урон способны ей нанести.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
123120432читать позжечитаю позже
Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе
102827читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

14035994читать позжечитаю позже

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F103 марта

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

7295025читать позжечитаю позже