СМИ сообщили о росте американских кибератак по энергосистеме России

Американские спецслужбы последнее время увеличили количество кибератак в отношении энергосистемы России, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке.

Собеседник издания отметил, что США, начиная с 2012 года, собирали разведданные о российской энергосистеме, теперь же их действия стали носить более агрессивный характер.

В частности, по его словам, спецслужбы пытаются внедрить вредоносное программное обеспечение, способное выводить из строя отдельные элементы энергосетей.

Высокопоставленный сотрудник разведки рассказал газете, что за последние годы действия американских хакеров стали намного агрессивнее, и совершаются они в таком масштабе, о котором несколько лет назад никто не мог представить.

Результатом этих операций должно стать предупреждение российским властям, а также возможность осуществлять целенаправленные хакерские атаки в случае серьезного конфликта с Москвой, добавил собеседник издания.

Однако газета отмечает, что у нее нет конкретных данных, как глубоко спецслужбы США могли проникнуть вглубь российской энергосистемы и какой потенциальный урон способны ей нанести.