Директора ФОМС Карачаево-Черкесии госпитализировали с ножевыми ранениями
- 15 июня 2019, 18:45
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Карачаево-Черкесии ищут преступника, который серьезно ранил ножом директора республиканского фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Айдамира Джанксзова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, инцидент произошел в ночь на субботу, 15 июня, 48-летнего Джанксзова госпитализировали с колото-резанными ранами брюшной полости.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, отметил собеседник агентства.
По словам медиков, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
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