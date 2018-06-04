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20195

Директора ФОМС Карачаево-Черкесии госпитализировали с ножевыми ранениями

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© Maarten Van Damme/flickr.com (CC BY ND 2.0)

© Maarten Van Damme/flickr.com (CC BY ND 2.0)

В Карачаево-Черкесии ищут преступника, который серьезно ранил ножом директора республиканского фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Айдамира Джанксзова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел в ночь на субботу, 15 июня, 48-летнего Джанксзова госпитализировали с колото-резанными ранами брюшной полости.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, отметил собеседник агентства.

По словам медиков, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

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