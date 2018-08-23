На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России
- 15 июня 2019, 16:39
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На Украине пресекли незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
По данным ведомства, подземный трубопровод находился на участке государственной границы в Луганской области в районе одного из поселков и выходил во двор частного дома.
Контрабандисты забирали там дизельное топливо и помещали его в емкости для хранения ГСМ на территорию бывшего завода, а затем продавали фермерам по фиктивным договорам.
Сотрудники СБУ обнаружили оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
По предварительным данным, стоимость изъятого топлива и оборудования составляет около 500 тысяч гривен, что равно примерно 1,2 миллиона рублей.
Незаконный трубопровод демонтирован, сообщает News.ru.
Войти через социальные сети: