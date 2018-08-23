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На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России

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© https://ssu.gov.ua

© https://ssu.gov.ua

На Украине пресекли незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, подземный трубопровод находился на участке государственной границы в Луганской области в районе одного из поселков и выходил во двор частного дома.

Контрабандисты забирали там дизельное топливо и помещали его в емкости для хранения ГСМ на территорию бывшего завода, а затем продавали фермерам по фиктивным договорам.

Сотрудники СБУ обнаружили оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.

По предварительным данным, стоимость изъятого топлива и оборудования составляет около 500 тысяч гривен, что равно примерно 1,2 миллиона рублей.

Незаконный трубопровод демонтирован, сообщает News.ru.

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